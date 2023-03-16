  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. أحلام بباروكة مرصعة بالماس و الجمهور مستاء

أحلام بباروكة مرصعة بالماس و الجمهور مستاء

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 16 آذار / مارس 2023 - 03:31
أحلام الشامسي
أحلام الشامسي

البوابة-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مجموعة صور للفنانة الإماراتية أحلام  بباروكة شعر مرصعة بالمجوهرات والماس، وجاءت إطلالتها من حفل الليلة الماسية ضمن مشاركتها في فعاليات موسم الرياض.

اقرأ ايضاًالحرب الباردة بين أحلام الشامسي و أصالة نصري الى الواجهة مجدداالحرب الباردة بين أحلام الشامسي و أصالة نصري الى الواجهة مجددا

و نشرت الفنانة أحلام صورها مرتدية باروكة ماسية الجديد  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) وعلّقت باللغة الإنجليزية قائلة: (Ahlam in diamonds diamond).

ظهور أحلام الغريب و الملفت، اثار الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي،و دفع الجمهور لانتقادها بشدة  رغم عدم تأكدهم إن كانت تلك المجهورات ماسية أما مجرد زينة عادية.

و جاءت بعض تعيلقات الجمهور على صور أحلام: (لما أقرر اتنكر في نجفة) و (خصلة من شعرك كفيلة تحل مشاكل بلد كاملة).

كلمات دالة:أحلام الشامسي

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...