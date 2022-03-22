أحلام تبرر انفعالها على معجبيها في (موريكس دور): (بعرف الأصول)

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الجدل بسبب الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه وهي منفعلة على بعض المعجبين الذين أرادوا التقاط صورة معها أثناء تواجدها في حفل الموريكس دور في أتلانتس دبي، وتطالبهم بالإبتعاد عنها، قائلة: (بعدوا الشباب عني).

ويبدو ان الازدحام حول أحلام جعلها تنفعل وتغضب، وبعد ان تعرضت للإنتقاد من قبل المتابعين، وبعض الصفحات الفنية التي اتهمت أحلام عبر مواقع التواصل انها منزعجة من الجمهور وطالبتهم الابتعاد عنها، وبدورها ردت الفنانة، عبر حسابها على (تويتر)، وكتبت: ( ما قلت بعدوا شوي..قلت بعد شوي..نادين نسيب نجيم كانت تكرم فمن المستحيل أن التقط الصور مع 100 شخص في ذلك الوقت).

ورغم الجدل الذي رافق تواجد الفنانة في حفل توزيع جوائز موريكس دور 2022، الأ انها خطفت الأنظار بإطلالتها، كما حصلت على جائزة النجمة الغنائية الخليجية العربية للعام، وصاحبة أفضل ألبوم غنائي، وتميّز أغنية (حزين).