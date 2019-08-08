أحلام تتسبب بتأخير تصوير أولى حلقات "ذا فويس" وتثير استياء لجنة التحكيم

تسببت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بتأخير تصوير أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس"، والذي انطلق يوم الإثنين في بيروت، بوجود لجنة التحكيم التي تضم أيضًا كل من الفنان محمد حماقي والسوبر ستار وراغب علامة وسميرة سعيد.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية، فإن تأخير أحلام عن التصوير وصل إلى أكثر من 5 ساعات، حيث بمجرد وصولها للاستوديو احتاجت لمزيد من الوقت لتجهيز نفسها من حيث المكياج والشعر، وهو ما جعل باقي زملائها في لجنة التحكيم يشعرون بحالة من الانزعاج والاستياء خاصة أنهم وصلوا في الوقت المحدد.

وكانت أحلام خلال الفترة الماضية تعيش في حالة من الحزن والتوتر ولا زالت بسبب الحالة الصحية الخطيرة التي تعاني منها صديقتها الإعلامية فجر السعيد، والتي دخلت المستشفى إثر تعرضها لتسمم في الدم نتيجة اجرائها لعملية "تحويل مسار".

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