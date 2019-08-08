أول ظهور للفنان ياسر العظمة بعد إشاعات الوفاة التي لاحقته مؤخرًا (صورة)

أصاب القلق عدد كبير من محبي الفنان ياسر العظمة خلال الفترة الماضية، حيث انتشرت العديد من الإشاعات حول وفاته في حادث سير في دمشق، وهو ما نفاه الفنان السوري بنفسه من خلال مقطع صوتي قام بمشاركته مع الجميع تأكيدًا على أنه بحال جيدة ولا صحة لما تم تناقله.

وحتى يطمئن الفنان ياسر العظمة محبيه، حرص على مشاركة صورة حديثة له عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وظهر من خلالها بكامل عافيته وبابتسامة عريضة، ليتفاعل معها عدد هائل من المتابعين الذين تمنوا له دوام الصحة والعافية له ولعائلته.

ويستعد الفنان ياسر العظمة خلال الفترة القادمة لجزء جديد من مسلسله الشهير "مرايا"، ومن المتوقع أن يتم عرضه في أي وقت حتى لو كان خارج سباق رمضان 2020، ويعود العظمة للظهور على شاشات التلفاز من جديد بعد غياب 7 سنوات بسبب الأحداث التي حلت على سوريا في السنوات الأخيرة.

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