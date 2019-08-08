مريم حسين تثير غضب النشطاء على مواقع التواصل بعد إساءتها للعباءة الخليجية..شاهدوا ماذا فعلت

تعرضت الفنانة مريم حسين لهجوم شرس عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب نشرها لمقطع فيديو اعتبره البعض إساءة مباشرة للعباءة الخليجية، حيث قامت بتغيير شكل العباءة وتصميمها لتصبح فستانًا قصيرًا وتتمكن من تلبية دعوة صديقاتها في حال دعيت إلى مكان يمنع فيه لبس العباءة بحسب ما قالت.

وبعد مشاهدة الفيديو من قبل عدد كبير من روّاد مواقع التواصل، انهالت الشتائم والانتقادات اللاذعة على مريم حسين، وحذرها البعض من المساس بقدسية العباءة الخليجية، في حين كان اعتبر بعض الأشخاص الأمر حرية شخصية لا تستدعي كل هذه الضجة.

الجدير بالذكر، أن حكمًا صدر من المحكمة بحق مريم حسين يقضي بحبسها وابعادها عن الإمارات على خلفية قضيتها مع الإعلامي صالح الجسمي، وكانت حسين قد أكدت مؤخرًا أن الحكم صدر مع إيقاف التنفيذ، ولا زالت لديها الفرصة لنيل حكم البراءة في وقت قريب جدًا.

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