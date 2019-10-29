أحلام تتغزل بإليسا في عيد ميلادها وتوجه لها هذه الرسالة على تويتر

قررت الفنانة الإماراتية أحلام أن تحتفل بمناسبة عيد ميلاد زميلتها الفنانة اللبنانية إليسا، ووجهت لها رسالة من خلال موقع تويتر حملت في طياتها الكثير من الحب والتقدير وبعض كلمات الغزل والتي اختتمتها بـ: "عيد ميلاد سعيد إليسا".

وشاركت أحلام عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر صورة لإليسا وأرفقتها برسالة جاء فيها: "كل سنة وانتي طيبة بصحة وسلامة..كل سنة وانتي ملكة الإحساس..كل سنة وانتي اجمل قلب تعرفت عليه...عيد ميلاد سعيد إليسا"، ليأتي الرد سريعًا من إليسا التي ردت وقالت:

"شكرًا يا ملكة الذوق قبل أي شيء تاني أحلام..قلبي بيكبر فيكي وين ما كنتي وكل الشكر على كلامك اللي نابع من القلب..بحبك".

شكرا يا ملكة الذوق قبل أي شي تاني أحلام. قلبي بيكبر فيكي وين ما كنتي وكل الشكر على كلامك اللي نابع من القلب .بحبك https://t.co/VvXTxh584x — Elissa (@elissakh) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩

وعلى ما يبدو أن العلاقة توطدت بين النجمتين في الآونة الأخيرة، خاصة بعد مشاركتهما جنبًا إلى جنب في الموسم الماضي من برنامج "ذا فويس"، ولكن هذا الأمر لم يستمر طويلًا لأن إليسا انسحبت من البرنامج هذا الموسم وحلت مكانها سميرة سعيد.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: