القضاء المصري يصدر حكمه النهائي على ريهام سعيد بعد إساءتها لمرضى السمنة

أصدرت محكمة جنح قسم العجوزة في مصر الحكم النهائي على الإعلامية المصرية ريهام سعيد في قضية مرضى السمنة، والتي تم فيها اتهامها بالإساءة والسخرية من الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض، وكان الحكم هو البراءة وعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية التي قدمها أحد المحامين.

ويأتي حكم البراءة لريهام سعيد الذي أصدرته المحكمة، بعدما قام أحد المحامين بتقديم بلاغ ضدها وجه من خلاله اتهامات لها بأنها أساءت لمرضى السمنة بعد وصفها لهم بأنه عبء على المجتمع وشكلهم قبيح وبأنهم أموات على قيد الحياة بسبب وزنهم الزائد.

الجدير ذكره أن تصريحات ريهام سعيد التي أطلقتها على مرضى السمنة من خلال برنامجها "صبايا" تسبب بإيقافها عن العمل الإعلامي من قبل قناة الحياة ونقابة الإعلاميين، و قرر أيضًا في وقتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، حظر ظهورها عبر وسائل الإعلام "المرئية أو المسموعة" لمدة عام.

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