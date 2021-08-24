أحلام تثير ضجة بموقفها من شاب تعرض للتنمر

تفاعلت الفنانة أحلام الشامسي مع مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سخرية مجموعة من الشباب وتنمرهم على صديقهم، بسبب تواضع منزله الذي استقبلهم فيه بعدما أقام لهم مأدبة طعام، وأبدت الفنانة الإماراتية تعاطفها مع المقطع المتداول معلنة رفضها السخرية منهم تجاه صديقهم بسبب مجلس الاستقبال البسيط والمتواضع الذي جمعهم، خاصة أنه قدم لهم واجب الضيافة.

ودعمت أحلام الشمسي الشاب الذي واجه السخرية والتنمر من أصدقائه وتم تداوله على نطاق واسع في الساعات الماضية، حيث علقت على مقطع الفيديو مطالبة بالتواصل مع الشاب.

واستعانت أحلام بخاصية القصص المصورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، للتعليق على الفيديو، مطالبةً بالتواصل مع الشاب ضحية التنمر حيث دونت: (أقسم بالله أن الرضا كنز لا يفنى وكفو من رباك أمي.. أمانة اللي عنده رقم وليدي هذا يرسله لي خاص أمانة)، حسب موقع مجلة هن.

وكانت أحلام أطلت على جمهورها ومتابعيها، منذ عدة أيام، بجلسة تصوير جديدة خضعت لها، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع (إنستجرام)، وحصدت العديد من الإعجابات عقب مشاركتها جمهورها آخر إطلالاتها وتلقت عشرات التعليقات منهم بجانب أصدقائها في الوسط الغنائي، كما حازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.