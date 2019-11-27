أحلام تحسم قضية خلافها مع أصالة: هذه الإنسانة انتهت!

شفت الفنانة أحلام عن رأيها النهائى فى أزمة خلافها مع المطربة أصالة وهل هناك مجال للصلح بينهما أم لا.

وقالت أحلام خلال لقائها فى برنامج MBC Trending: (لن أتصالح مع أصالة، وأغلقت الموضوع نهائيا ولا مجال للصلح فيما بعد، واتخذت القرار فى هذا الشأن بالنسبة لي هذه الإنسانة انتهت)، حسب موقع صدى البلد.

و قاللت أحلام: (سعيدة بقرار نوال الكويتية التى قررت ألا تتدخل فى هذه الأزمة أو تحاول أن تصلح بيننا، ومع احترامي للجميع أنا مبسوطة كتير من رد نوال حبيبتي؛ لأن نوال تعرف كمان أن شو في داخلي).



يذكر أن الخلاف بدأ بين النجمتين بعد أزمة مرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وما ذكرته أصالة بحقها عندما تمنت لها الشفاء بمنشور لها، وهو ما جعل أحلام تتحدث عنها بكلمات طيبة وتشكر معدنها وأصلها.



ولكن أصالة ردت على أحلام بكلمات يبدو أنها لم تكن على هواها، فما كان من أحلام إلا أن قامت بحذف الرد الخاص بها، وهاجمت أصالة بشدة، ما جعل جمهور الأخيرة يدخل في سجال مع أحلام عبر السوشيال ميديا.