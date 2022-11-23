أحلام تحقق أمنية معجبة بعد فوز المنتخب السعودي..وتعرض ميسي للبيع في بوتيكها

لم تدعم الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي المنتخب السعودي فقط بإطلاقها أغنية خاصة به بعنوان "عز وفخر"، بل فاجأت مشجعيه أيضًا بتحقيق أمانيهم بعد فوز منتخبهم في مباراتهم ضد منتخب الأرجنتين في منافسات كأس العالم قطر 2022.

أحلام تحقق أمنية متابعة بعد فوز المنتخب السعودي

قررت أحلام الشامسي تحقيق أمنية إجدى المتابعات، التي توجهت عبر حسابها في "تويتر" بعد فوز المنتخب السعودي ونشرت تغريدة كتبت فيها: "وعشان فوز منتخبنا أهديني أم فاهد ١٠ آلاف أبغى أفرح فوق فرحنا قولي تم"، لترد أحلام بكلمة "تم".

وأعربت المتابعة التي تدعى "نورا" عن صدمتها من رد الفنانة أحلام على منشورها وتحقيقها أمنيتها، وكتبت: "ماأصدق ردت علي ماأصددددددددق وربي 😭😭😭😭 أم فاهد ردت علي ياناااااااااااس ابتعدوا سوف اتشقلب وربي".

أحلام تعرض ميسي للبيع في بوتيكها

على صعيد آخر، تراجعت الفنانة عن شراء اللاعب الأرجنتيني ميسي بعد هزمته ضد منتخب السعودية، فحينما سألتها الفنانة السورية أصالة حول ما إذا زالت توَّد شراءه، أجابت ممازحة: "أنا كنت ودي أشتريه، بس خلص لما شفتي بيلعب مع السعودية قلت خلاص ما رح أشتريه، لأنه هو أوريدي رح يكون خسران".

وأضافت أن "ميسي" متوافر الآن في بوتيكها، حيث قالت: "بس اليوم حطيته في بوتيكي، يعني للطلب اضغط الرابط".

أحلام تدعم المنتخب السعودي

وفي وقت سابق، طرحت أحلام أغنيتها الجديدة "عز وفخر" عبر قناتها على موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب، ويتضمن الفيديو المصور أبرز اللقطات وأجملها للاعبي المنتخب السعودي التي وثِّقت خلال المباريات التي خاضوها سابقًا.

وتبدئ الأغنية بكلمات كلها فخر واعتزاز، جاء فيها: "البيرق الأخضر، بنوره مسطّر، بالمنتخب يفخر، عزّ السعودية.. عز وفخر عز وفخر، والشّعب كله لك حضر، أخضر يسر اللي نظر، للفوز جينا مقبلين".