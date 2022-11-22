أحلام تدعم المنتخب السعودي بـ"عز وفخر".. وفرح الصراف تتفاعل

أعربت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن دعمها للمنتخب السعودي، الذي من المقرر أن يتواجه ضد غريمه المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم لعام 2022، وذلك عن طريق إطلاق أغنية جديدة تحمل عنوان "عز وفخر.

أحلام تدعم المنتخب السعودي

طرحت أحلام أغنيتها الجديدة "عز وفخر" عبر قناتها على موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب، ويتضمن الفيديو المصور أبرز اللقطات وأجملها للاعبي المنتخب السعودي التي وثِّقت خلال المباريات التي خاضوها سابقًا.

وتبدئ الأغنية بكلمات كلها فخر واعتزاز، جاء فيها: "البيرق الأخضر، بنوره مسطّر، بالمنتخب يفخر، عزّ السعودية.. عز وفخر عز وفخر، والشّعب كله لك حضر، أخضر يسر اللي نظر، للفوز جينا مقبلين".

فرح الصراف تتفاعل مع أغنية أحلام

وتفاعلت الفنانة الكويتية فرح الصراف مع الأغنية، إذ شاركت متابعيها عبر "سناب شات" مقطع فيديو لها من داخل السيارة بينما تصدح أغنية "عز وفخر" من المسجل.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأغنية، التي هي من كلمات معتزة وألحان أحمد الهرمي، وكتب أحد المعلقين: "الاغنيه روووووووعه كلمات ولحن واداء الملكه طبعا..بالتوفيق لمنتخبنا🇸🇦ولقطر باستضافة مونديال تاريخية ولكل العرب".

وعلَّق آخر: "دام غنت لنا الملكة احلام لازم نفوز ونجيب كأس العالم ..يارب النا الفوز الله يعزك يام فاهد ياسطورة ي فنانة العرب انتِ الاغنية جميلة".

رابح صقر يطرح أغنية للمنتخب السعودي

على صعيد آخر، دعم الفنان السعودي رابح صقر منتخبه عبر طرح أغنية جديدة تحمل اسم "يالأخضر".

ويستعرض الفيديو الدعائي لقطات حماسية توثق رد فعل المنتخب السعودي واحتفاله بصعوده لكأس العالم، وهتاف الجماهير على المدرجات وحملهم أعلام السعودية عاليًا في مظاهر مبهجة للغاية، بينما يصدح صوت رابح صقر مغنيًا: "فرح قلبي يالأخض.. أنت قدها وتقدر.. أنت التاريخ والحاضر.. خلينا معك نكبر".

والأغنية من كلمات الشاعر خالد العوض، وألحان وغناء رابح صقر، وإنتاج شركة روتانا.