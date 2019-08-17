أحلام تفتتح موسم السودة للحفلات في السعودية وسط حضور جماهيري مميز (فيديو وصور)

أحيت الفنانة الإماراتية أحلام أولى حفلات موسم السودة التي تم تنظيمها على مسرح طلال مداح في مدينة أبها في المملكة العربية السعودية، وتواجد إلى جانب النجمة الخليجية على المسرح فرقة موسيقية مكونة من 100 عازف بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد.





وحظيت أحلام بتفاعل كبير من قبل الجمهور، حيث قدمت خلال الحفل مجموعة من أغانيها المميزة مثل "راضي بحبك" و "والله احتاجك أنا" و "تغير الوقت"، و "تدري ليش أزعل عليك"، وقامت بتقديم فقرة رقص على الطريقة الجنوبية من خلال مشاركتها لفرقة تراثية جنوبية على المسرح.

يشار إلى أن أحلام تمر بفترة عصيبة بسبب الحالة المرضية الحرجة لصديقتها الإعلامية فجر السعيد، حيث ظلت إلى جانبها طوال الفترة الماضية، وحتى قبل قدومها إلى حفلها في موسم السودة، وجهت لها كلمات مؤثرة عبرت فيها عن افتقادها لها، لأنها دائمًا ما تكون إلى جانبها في الحفلات التي تحييها.

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