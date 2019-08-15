فنانة كويتية شهيرة تدخل المستشفى بعد تعرضها للتسمم وهذه تفاصيل حالتها الصحية!

حالة من القلق والترقب سادت مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الأشخاص المتابعين للفنانة الكويتية الشهيرة باسم "الدكتورة مونيا"، وذلك بعدما ترددت بعض الأنباء حول تعرضها لحالة تسمم دخلت على إثرها إلى أحد المستشفيات في اسبانيا خلال تواجدها هناك.

وفي التفاصيل، نشر نجل مونيا الكويتية مقطع فيديو لتوضيح آخر التطورات الخاصة بحالة والدته الصحية، وأشار إلى أن والدته تعرضت للتسمم ودخلت المستشفى بعد تناولها الطعام في المطار، لتضطر فيما بعد لإلغاء رحلتها ودخول المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

يشار إلى أن الفنانة مونيا الكويتية تتلقى الكثير من الانتقادات بسبب جرأتها في الصور والفيديوهات لتي تشاركهم عبر صفحات مواقع التواصل والمخالفة لعادات وقيم المجتمع الخليجي، بالإضافة إلى خلافاتها مع بعض الأسماء ضمن نفس الوسط الذي تعمل فيه.

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