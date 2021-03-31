أحلام توجه لطشة إلى راغب علامة بعد أن سخر منها بخصوص اللقاح!

أعلن السوبر ستار راغب علامة أنه تلقى لقاح كورونا في الإمارات حيث يتواجد حالياً برفقة زوجته جيهان علامة وأولاده خالد ولؤي.

الملفت أن راغب الذي أعلن الخبر بصورة حول تلقيه اللقاح كان منذ مدة قد سخر من الموضوع واعتبر أن اللقاح وكورنا مُجرد لعبة سياسية، وهو ما لم يفوته الجمهور الذي هاجمه وسخر منه بتغريدات مختلفة كان منها "ماكنت ضد اللقاحات و عاساس مؤامرة"...وتابع آخر "مو من فترة تمسخرت على أحلام و قلت أنو اللقاح كلو كذب"؟؟….وجاء في تغريدة أخرى "تمسخر على احلام قبل بخصوص اللقاح وهلى تاخذ اللقاح في بلدها اكتر من هيك مسخره و قلة حيا مافي"

اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح الكوڤيد 19

شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان #uae #dubai #dha pic.twitter.com/0uUonEPVx2 — RaghebAlama (@raghebalama) March 30, 2021

وردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بدورها على طريقتها الخاصة وبشكل غير مباشرة عن طريق وضع إعجاب على تغريدة مع صورة راغب وجاء فيها "سبحان الله مو كانت مؤامره وانك مستحيل تأخذ اللقاح ولما احلام أخذت اللقاح من قبل كم شهر ضحكت عليها وقلت مافيه لقاح للحين عموماً قدامك العافيه بس ياليت المشاهير مايكونون متناقضين بزيادة".

بالعودة لأصل الخلاف كان راغب منذ مدة قد حل ضيفاً على أحد البرامج الحوارية وعلق وقتها على موضوع السخرية من أحلام بـ "أنا ما كذبت بس وقت ما أعلنت أحلام إنها تلقت اللقاح ما كنا سامعين بالموضوع بالعالم العربي ولسا كانت اللقاحات تحت الدراسة مع الرهبة والخوف الموجود الي مستحيل أي حد ياخدوا يوقتها"!

وتابع راغب "أحلام لو خدت اللقاح وقتها كان لقيتي على الستوري تبعها 5000 الآف صُورة لأنها من النوع الي بتشارك كل شي بتعلق فيها عبر السوشال ميديا" وأكد راغب أنه سيأخذ اللقاح ولكن ما زال غير مصدقاً أن أحلام في ذلك الوقت قد أخذته.

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