جان يامان يثير سخرية الجمهور بأحدث جلسة تصوير "احنا النساء ما نبيه نشوف العيال خلهم ياخذونه"!

يعتر جان يامان ربما الاسم التركي الوحيد الذي لمع صيته في إيطاليا حيث تلقى الكثير من العروض التمثيلية هنالك إضافةً إلى تعاقد مع المجلات الإيطالية.

وتم منذ ساعات مشاركة فيديو من كواليس جلسة التصوير التي خضع لها مؤخراً لصالح مجلة "Vanity Fair" الإيطالية وارفق أحد الحسابات عبر تويتر الفيديو بتعليق "جان يامان الرجل المثير الأكثر رغبة من النساء كما لم يسبق له مثيل من قبل"...إلا أن الرد كان هجومي من رواد السوشال ميديا الذين أطلقوا عدة تغريدات ساخرة من بينها:

"احنا النساء ما نبيه نشوف العيال خلهم ياخذونه"...وتابع آخر "الأكثر رغبة من النساء؟؟..لا يا شيخ"... وكان هنالك تغريدة "والله بالله افتراء هذا محد يبيه"...

احنا النساء ما نبيه نشوف العيال خلهم ياخذونه — هـِ (@illheball) March 31, 2021

والله بالله افتراء هذا محد يبيه https://t.co/eJnT4pXYj0 — H. (@hxdg2olyt9g) March 31, 2021

في حين دافع عنه محبيه بعدة تغريدات رداً على الهجوم والتي كان منها "الملك جان يامان عالساكت بيشتغل وبيوصل برافو عليه ترك كل الاتراك وراه"...وجاء في تغريدة أخرى "فديتو ابو كاريزما قاهر النساء".

بالحديث عن الحياة الشخصية للممثل، فقد تقدم بعرض زواج رومانسي كان عبارة عن طائرة خاصة تحمل لافته مكتوب عليها "هل تقبلين الزواج مني؟".

وانتشرت أخبار وقتها أكدت أن حبيبة جان حامل بطفلهما الأول ولذلك كان عليهما الإسراع بإعلان الزواج وتحديد موعد عقد القران الذي سيكون خلال شهر يونيو من العام الحالي في جزيرة (صقلية) الإيطالية حيث ولدت وترعرعت حبيبته المذيعة الإيطالية ديليتا.

كما تم تداول صُور جديدة لعروسة جان وكان خاتم الزواج واضحاً في يدها لتبدأ التساؤلات حول سعر الخاتم الذي أثار سخرية البعض بسبب حجمه الصغير، وبحسب المتداول أن سعر الخاتم وصل لـ 28 ألف دولار أي ما يعادل 196 ألف ليرة تركية. أما حول تفاصيل العرس، فعدد المدعوين في حال وصل إلى 300 شخص وسيدفع جان 625 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 5 مليون ليرة تركية، وستكون الأجواء تقليدية بين الثقافة التركية والإيطالية.

يذكر أن جان يتواجد حالياً في إيطاليا للمشاركة في مسلسل جديد ولاول مرة مع شركة إيطالية بعد أن كسب شهرة واسعة في تلك البلاد، وسيتقاضى الممثل التركي ما يقارب الـ 120 ألف دولار أمريكي عن كل حلقة سيتم عرضها.

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