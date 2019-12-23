أحلام خدعت الجميع وجمهورها في حالة صدمة.. صورة!

تعرضت الفنانة الإماراتية "أحلام الشامسي" لهجوم من قبل جمهور السوشال ميديا، واتهمامات بالسرقة.

وفي التفاصيل، طرحت الفنانة الإماراتية مساء أمس ألبومها المنتظر "أجيب الراس" الذي تعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين عبر تطبيق "itunes" العالمي، إلا أن الألبوم تم سحبه من المتجر الإلكتروني بعد ساعات قليلة من طرحه.

سبب سحب أحلام للألبوم هو الجمهور، إذ لاحظ المتابعون أن صورة الغلاف للألبوم غريبة، وما هي دقائق حتى تبين أن أحلام قد استعملت الفوتوشوب وركبت رأسها على جسد إحدى عارضات الأزياء واستخدمت الصورة كـ غلاف للألبوم.

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تصرف أحلام هذا أثار استغراب الكثيرين، إذ أن جسدها قد وصل للوزن المناسب وكان واضحاً من خلال حلقات برنامج "أحلى صوت" الذي عرض على قنوات مجموعة "MBC"، مُتسائلين لماذا لجأت إلى هذه الطريقة.

من جهة أخرى، طرحت أحلام أولى أغنيات ألبومها القادم وهي "أنا ما استغنى" وحقق أكثر من 6.5 مليون مشاهدة في فترة شهر، كما طرحت أغنية جديدة من الألبوم مساء أمس تحمل عنوان "انا ما ادري عن الناس".

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