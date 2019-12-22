ابن تونس الخضراء مهدي عياشي يظفر بلقب "ذا فويس" الموسم الخامس مع مدربه راغب علامة

حصد يوم أمس المتسابق التونسي مهدي عياشي لقب "ذا فويس" في موسمه الخامس، لينضم إلى قائمة الفائزين بلقب برنامج المواهب الغنائية بنسخته العربية، وذلك بعد رحلة طويلة ومتعبة من المنافسة دامت لـ3 شهور تقريبًا، والتي قدم خلالها موهبته على المسرح ليختاره في النهاية الجمهور ويحصل على أعلى نسبة تصويت.

واستطاع عياشي الحصول على اللقب بعد منافسة شرسة بينه وبين باقي المتسابقين وهم فهد مفتخر في فريق حماقي، وإيمان عبد الغني في فريق أحلام، ورضوان الأسمر في فريق سميرة سعيد، وأبهر الجمهور ولجنة التحكيم بعد أن غنى على المسرح أغنية "مدرسة الحب" للفنان كاظم الساهر.

من جهته، احتفل السوبر ستار راغب علامة بفوز فريقه في المنافسة، وأظهر فرحته على المسرح حيث أنه بمجرد أن تم الإعلان عن اسم الفائز، توجه راغب إلى عياشي واحتضنه ورفع علم تونس برفقته، معبرًا له عن سعادته وفخره كونه استطاع أن يكون أحلى صوت في الموسم الخامس.

الجدير ذكره، أن مهدي عياشي بعد أن حصل على لقب "ذا فويس" لعام 2019، ستكون جائزته عقد إنتاج فني وإدارة أعمال من شركة "بلاتينوم ريكوردز"، وسيتم إنتاج ألبوم غنائي كامل له، إلى جانب حصوله على مبلغ مالي كبير وسيارة جديدة.

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