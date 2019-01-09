أحلام تطلع جمهورها على وضعها الصحي و تطلب منهم الدعاء

طمأنت الفنانة الإماراتية أحلام، متابعيها بمواقع التواصل عليها، بعد الصورة التي نشرتها من المستشفى.

وقالت أحلام في تغريدة لها لتطمئن محبيها بعد صورتها المثيرة للقلق من على سرير المستشفى: ( أنا طيبة بس ادعوا لي)، حسب صحيفة صدى الالكترونية .

وكانت أحلام قد غردت في وقت سابق عبر تموقع (تويتر)، قائلة : ( اللهم أنزل شفاءك لمن مسّه الضر اللهم اشفِ وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك).