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أحلام ولجين عمران نسخة طبق الأصل ترويجًا لعطر باريسي.. والشامة هي الاختلاف الوحيد!

منشور 27 حزيران / يونيو 2021 - 07:22
لجين عمران وأحلام
لجين عمران وأحلام

أثارت المغنية الإماراتية أحلام الشامسي حيرة متابعيها بعد نشرها سلسلة صور تجمعها بالإعلامية السعودية لجين عمران ترويجًا لشيء جديد ستصدره قريبًا.

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ظهرت أحلام الشامسي ولجين عمران تتهامسان حول موضوع معين ، وعلَّقت: "وش تتوقعون أنا ولو نسولف عنه."

 

وفيما بعد أعلنت أحلام عن منتجها الجديد من العطور عبر حسابها على "تويتر" من خلال مشاركة سلسلة صورة للحملة الدعائية التي تجمعها بعمران، وكتبت: "نعم هو إحساس باريس وعطر الصيف بلا منازع".

وتظهر أحلام ولجين بإطلالات متشابهة وذات ألوان متماثلة تقريبًا، كما اعتمدتا ذات تسريحة الشعر المموجة. إذ اختارت عمران ارتداء فستان طويل ضيف برَّاق ذو فتحة عنق على شكل حرف V باللون البيج، بينما اختارت أحلام فستانًا طويل باللون الزيتي برَّاق جاء بكاب من الشيفون انسدل من كتفها حتى أخمص قدميها.

وبعيدًا عن الإطلالة والمنتج الجديد من العطور، أثار التشابه الكبير بين أحلام وعمران الجدل بين متابعيهم، فعلَّقت إحداهن ساخرة: " من عمليات التجميل شبه بعض هههههه".

وكتبت أخرى: "يبارك الله بتشبهو بعض 😂😂فكرتا انتي وهيي انتي".

ولاحظ البعض أن أحلام أجرت عملية تجميل لأنفها، فكتب أحدهم: "أحلام عاملة منخارها".

ونشرت أحلام صورة جديدة تجمعها بلجين عبر حسابها على "سناب شات"، وبدتا نسخة طبق الأصل عن بعضهما البعض وخاصة بعد لجوئهما للفلتر، حيث أشار أحدهم أن الاختلاف بينهما هو مكان تواجد الشامة لا أكثر ولا أقل.

وعلَّق أحدهم على الصورة: " كل عمليات التجميل والمكياج مش مكفيكم ولسه بتحطو فلاتر وين الثقة ياربي".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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أحلام ومفاجأة مع المخرج محمد سامي

 

اقرأ ايضاًبالفيديو: لجين عمران تقلِّد شخصية كوريلا.. وتتقن ابتسامتها الشريرةشبيهة كيم كارداشيان اللبنانية سازديل تثير الجدل بمواصفات شريك أحلامها.. ومتابع يرد: "عادي شيلي الميك آب والسيليكون"

كشفت أحلام أنها تستعد لمفاجأة مع المخرج المصري محمد سامي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث نشرت مقطع فيديو يجمعها معه وسألته حول اجتماعهما في عمل قريب ليرد عليها بالإيجاب، وقالت "احنا هنشتغل قريب، عندنا مفاجآت".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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كلمات دالة:لجين عمرانأحلامعطر فرنسينجومفنسوشيال ميديا

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