أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري في أحدث ظهور معاً من بعد شهر العسل!

شارك رجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة" صورة جديدة جمعته بزوجته الممثلة المصرية "ياسمين صبري".

الثنائي المصري بدت السعادة واضحة على وجههما في الصورة التي أُلتقطت من الفيلا الخاصة بهما.

الجمهور أعاد مشاركة الصورة بشكل كبير ضمن تعليقات مختلفة من بينها "الصورة نضيفة من الفلوس"، وعلق آخر "صورة بملايين الدولارات"، "هو ده الي بضحكها".

يذكر أن أبو هشيمة تزوج من ياسيمن بعد إعلان خطوبتهما منذ مدة قريبة، وإقتصر الحفل البسيط الذي عقد في الفيلا على الأهل بسبب الحجر الإجباري على آثر إنتشار فيروس كورونا.

ياسمين بدورها أطلت في حفل زفافها بفستان أبيض بسيط، وإلى الآن غير معلوم إذا ما كان الثنائي سيقيم حفل زفاف كبير بعد الحجر أو لا.



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