حسن الشاكوش ورد فعل غريب على مقلب رامز جلال!

"رامز جلال ده ود شقي وكمان محبوب..وكل مصر بتعشقوا"

أغنية سريعة ألفها ضيف حلقة الليلة من برنامج "رامز مجنون رسمي" الفنان الشعبي "حسن شاكوش" والذي إكتسب شهرته من أغنية "بنت الجيران".

ردة فعل حسن على مقلب رامز كانت حديث السوشال ميديا، إذ ظهرت تعابير وجهه بشكل ظريف عندما أظهر رامز جلال نفسه بشكل مباشر.

بشكل عام كانت ردات فعل حسن على المقلب طبيعية ولم يشتم أو يتصرف بشكل عصبي، أما رامز جلال فقد أجبر الضيف على تقديم إعتذار للفنان "هاني الشاكر" على أثر الخلاف الناتج عن منع المطربين الشعبيين من إحياء أي حفلات.

واحد من أطرف المواقف كانت عندما سقط في الفخ الأخير وهو بركة من الماء، ثم ما إن صعد منها حتى أسقط رامز معه على الدرج المغطى بالصابون.

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