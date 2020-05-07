قصي خولي عريس للمرة الثانية..وهذه هي شريكة حياته!

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي خبر خطوبة الممثل السوري "قصي خولي" من مصممة أزياء سورية تدعى "لوسي موسان".

الخبر الذي إنتشر بشكل كبير أكد أن الخطوبة عقدت في بيروت بحفل صغير بوجود الممثلة اللبنانية "نادين نسيب نجيم".

الرد الأولي للجمهور هو الصدمة، إذ أن موضوع خلافه مع زوجته الأولى التونسية "مديحة الحمداني" لم يحسم بعد..إذ أن مديحة أكدت أن قصي تركها لوحدها في أميريكا ولا يصرف لا عليها ولا على إبنها.

في نفس السياق، نفت المصممة الموضوع جملةً وتفصيلاً وأكدت أن علاقتهما مجرد صداقة إلا أن ذلك لم يمنع الجمهور من متابعة التحدث في الموضوع.

من جهة أخرى، يشارك قصي خولي في مسلسل 2020 الذي يجمعه بـ نادين نسيب نجيم للمرة الثانية بعد نجاح "خمسة ونص" الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق.

المسلسل الذي يحمل إسم 2020 كان من المفترض أن يعرض الموسم الرمضاني الحالي، إلا أن الحجر المنزلي وإنتشار فيروس كورونا في لبنان ساهم في تأخير التصوير.

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