أحمد إبراهيم يثير الجدل برسالة غزل لزوجته الأولى ورد فعل صارم من أنغام!

أثار الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، زوج مواطنته الفنانة أنغام، ضجة واسعة على موقع "إنستغرام"، بعد توجيهه رسالة إلى زوجته الأولى ياسمين عيسى، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ونشر إبراهيم صورة زوجته بصحبة طفليه، عبر حسابه الشخصي، وعلق عليها قائلًا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وأم ولادي".

وجاء وصف إبراهيم لياسمين عيسى بـ"مراتي"، ليثير جدلًا واسعًا خاصة أنهما من المفترض أن وقع الطلاق بينهما، بعد زواج الموزع الشاب من أنغام، حيث فسر البعض هذا المصطلح بأن يعني عودتهما لبعض بعد الانفصال.

ويأتي هذا بعد تداول الصورة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حرص أحمد إبراهيم، على إلغاء خاصية التعليقات لمنع الجدل والنقاش مع أحد من جمهوره.

ويبدو أن رسالة إبراهيم لياسمين عيسى قد أشعلت غضب أنغام التي قامت بإلغاء متابعته فورًا، في أول رد فعل منها على منشور زوجها.

وكان أحمد إبراهيم قد تزوج أنغام رسميًا دون إعلان في ليلة رأس السنة الماضية 2019.