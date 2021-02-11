أحمد إبراهيم يحتفل بعيد ميلاد مع زوجته الأولى.. والجمهور "شلون رجعتلوا بعد ما اتزوج عليها أنغام"!

احتفل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بعيد ميلاده الـ 38 منذ أيام قليلة بحفل داخل أحد المطاعم بوجود زوجته الأولى وأم أولاده إضافةً إلى بعض المقربين.

وتم تداول فيديوهات الحفل بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي وأظهرت رومانسية كبيرة بين أحمد وزوجته مما أثار غضب الجمهور واستياءه والسبب المطربة المصرية أنغام، اذ أن أحمد كان قد تزوج من أنغام عام 2019 وانتهى الزواج بعد عام واحد تقريباً.

وجاءت تعليقات الجمهور على حفل عيد الميلاد وزوجة أحمد الأولى كالتالي:

"شلون رجعت له بعد ماتركها وتزوج انغام مدري كيف هالعالم"، وتابع آخر "وين كرامتها لما تزوج عليها وردت رجعتله عادي والله لو اني اموت وما ارجع لو يصير شهيد انا اجي مرة بعمر الشخص ولما اتعداه ويفضل غيري مستحيل ارجعله بيوم حتى لو ندم ما راح اكون مؤذية ولا اكره بس راح يكون غريب وما بينا اي علاقة ولا كأني عرفته بيوم لو مهما كان عزيز ومهما كان الي بينا بس ما اعرف الحمد لله اني قوية ومو مثل النساء الي ينسون وشخصيتهم ضعيفة".

وكان هنالك تعليق "كيف ترضى ترجع له راح وقضى وقت مع غيرها وقهرها وخلاها وحيده لو انا تركته ودورت غيره".

يذكر أن زواج أنغام وأحمد شكل صدمة كبيرة للوسط الفني والجمهور خاصةً أن الموزع الموسيقي كان متزوجاً وله طفلين من زوجته الأولى، وما زاد الطين بلة أنه كان قد طلق زوجته الأولى من أجل علاقته بـ أنغام إلا أنه أعادها إلى ذمته غيابياً ومن دون علمه على الرغم من طلبها للطلاق.

أما عن أسباب الطلاق فقد أكدت المصادر أن عمر ابن الفنانة أنغام من زواجها الأول هو من بين الأسباب الرئيسية التي أدت لهذا الانفصال، اذ حدثت مشادة كلامية بينهما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شارك عمر منشور هجومي بحق زوج والدته والذي جاء فيه "مسيرك تقع في ايدي يا..كل حاجة هتتقال خلاص"... إلا أنه عاد وحذف المنشور بعد ساعات قليلة وأوضح أنه لم يقصد زوج والدته.

ولم يكن ابن أنغام السبب الوحيد لتوتر العلاقة، إذ كان أحمد قد شارك صُورة زوجته الأولى بمناسبة يوم المرأة العالمي ووجه لها التهنئة عبر حسابه مما أغضب أنغام التي رفعت مباشرةً دعوى خلع بحق أحمد وانتهت بالفعل بالطلاق.

وتسببت هذه العلاقة بمشكلة كبيرة بين أنغام وأصالة نصري التي وصفت زميلتها وصديقتها بخرابة البيوت على آثر أن الزوجة الأولى لـ أحمد نربطها صلة قرابة بـ طارق العريان الذي كان زوج أصالة في تلك الفترة من حياتها.

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