زوجة إيهاب توفيق فنانة لبنانية معتزلة تزوجت 3 مرات.. وحوكمت بتهمة "التعاون مع العدو"

تصدر اسم الفنان المصري إيهاب توفيق الترند في السعودية عبر تطبيق تويتر بعد فوزه في الموسم الأول من برنامج "انت مين".

وعُرضت الحلقة الأخيرة من البرنامج الترفيهي يوم أمس وشهدت تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وخصوصاً اسم ايهاب توفيق وشخصية الكوبرا التي قدمها، إذ أن هذه الشخصية بالذات كانت أكثر واحدة قد حيرت الجمهور ولجنة الحكم المكونة من سيرين عبد النور، قصي خولي، حسن الرداد ومهند الحمدي.

خلال حلقات البرنامج كان إيهاب قد قدم دليل للجنة حول حياته الخاصة بغايةً المساعدة في كشف هويته، وكان هذا الدليل هو أن زوجته كانت مطربة مشهورة وله منها طفلان توأم وبالرجوع لتاريخ إيهاب تبين أن زوجته هي الفنانة المعتزلة ندى رزق.

من هي ندى رزق؟

ولدت ندى في الجنوب اللبناني وبالتحديد بلدة القليعة وقد غادرتها بداية التسعينات إلى العاصمة اللبنانية بيروت حيث انقطعت علاقتها بأهلها بسبب إصرارها على احتراف الغناء، حيث أن والدها جرجس رزق كان يعمل مع الجيش اللبناني الجنوبي برتبة عقيد، أمام شقيقها بشارة فقد حُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر لتعاونه مع المحتل الإسرائيلي.

وعملت ندى بعدة أماكن حتى تتمكن من الوقوف على قدميها ومن بينها كـمذيعة في إذاعة جيش انطوان خلال فترة الثمانينات، ومن بعدها انخرطت في صفوف الميليشيات في جهاز التنصت بعد خضوعها إلى دورات تدريبية في المجال، كما أنها انتقلت للعمل كـ مذيعة في إذاعة "صوت الجنوب".

عام 1992 تركت منزل ذويها وانتقلت إلى بيروت للعمل كسكرتيرة ومن بعدها كمدرّسة، وبعدها كافحت من أجل حلمها بالفن من خلال المشاركة في برنامج "ستديو الفن" وبالتحديد خلال عام 1993 وتمكنت من حصد الميدالية الذهبية عن فئة "الأغنية الشعبية اللبنانية ".

أطلقت أغنيتها الأولى بعنوان "قللي وين بتسهر وين" واشتهرت بغنائها لون التراث اللبناني وإقامة الحفلات في المناطق المحتلة على الشريط الحدودي الفاصل.

شهدت الفنانة صراع مع شركات الإنتاج ولذلك قررت السفر إلى القاهرة لإيجاد فرصتها في الغناء والتمثيل لتعود مجدداً إلى بيروت بعد فترة قصيرة.

في عام 2002 حلت ضيفة على التلفزيون الإسرائيلي للتحدث عن مسيرتها الفنية معلنة فيها عدم وجود مشاكل بين اللبنانيين والإسرائيليين لتتخذ القرار من بعدها للهجرة برفقة عائلتها إلى الأرض المحتلة حيث استقروا فيها.

هِجرة الفنانة سببت لها مشاكل والتي على أثرها فُصلت من نقابة ممثلي المسرح والسينما في لبنان إضافةً إلى إحالتها للمحاكمة من قبل المحكمة العسكرية بصورة غيابية واعتبارها فارة من العدالة بحكم وصل للسجن لمدة 3 سنوات تحت بند "التعاون مع العدو".

وقتها أوضحت الفنان بأن سبب هجرتها إلى الأراضي المحتلة ليس بسبب سياسي بل من أجل عائلتها كما فعلت بقية العائلات اللبنانية، كما صرحت أنه تم ورفض استقبالها هي وعائلتها للعيش في لبنان بعد فرارهم إلى إسرائيل.

حياتها العاطفية

لحظة وصول ندى إلى لبنان ارتبطت بمخرج مصري إلا أنها انفصلت عنه لاحقاً وبالتحديد قبيل وفاته ، ومن ثم عادت تزوجت مرة ثانية لكنها انفصلت بعد عام وسافرت إلى فرنسا، ومن بعدها عاشت قصة حب مع شاب فلسطيني حامل للجواز الإسرائيلي وتزوجا زواجاً مدنياً في تركيا إلا أنها تطلقت مجدداً بعد فترة قصيرة.

انتهت مغامرات رزق العاطفية بزواجها من الفنان المصري إيهاب توفيق الذي رُزقت منه بطفلين توأم عام 2008 هما أحمد ومحمود، كما أنها رزقت بفتاة عام 2014 وأطلقت عليها اسم نورين.

للمزيد من قسم الترفيه:

زين كرزون تواجه حُكم بالسجن بعد أن خسرت مرحلة الإستئناف!

حورية فرغلي من ملكة جمال مصر إلى أتعس إمرأة في العالم..القصة كاملة!

بلقيس فتحي "رفضت الترحم على روبن ويليامز وبررت قتل إسراء غريب واتهمت إليسا بالغرور"!