شخصية الكوبرا تحصد الفوز ببرنامج إنت مين...تعرفوا على المشاهير من خلف القناع!

عُرضت منذ ساعات الحلقة الأخيرة من برنامج إنت مين التي انتهت بتتويج شخصية الكوبرا كنجم الموسم الأول بفوزه على شخصية الذئب والشيتا.

إيهاب توفيق هو النجم الذي كان يختبئ وراء القناع طوال فترة عرض حلقات البرنامج، وقد كانت التنبؤات نوعاً ما قد أصابت بعد أن نجح كل من أعضاء لجنة التحكيم سيرين عبد النور، حسن الرداد، ومهند الحمدي بتخمين الإسم على عكس قصي خولي الذي توقع أن يكون خلف القناع الفنان المصري حمادة هلال.

أما فيما يتعلق بباقي الشخصيات فقد أصابت حول أن الفنانة السعودية وعد هي وراء شخصية الذئب، وكذلك مع النجمة الجزائرية أمل بوشوشة التي كانت خلف شخصية شيتا.

يذكر أن حلقة الأسبوع الماضي شهدت مغادرة شخصية الطاووس التي قدمت عرضًا لا ينسى خلال الفترة السابقة وأبهرت اللجنة والجمهور، ويمكن القول أن شخصية الطاووس كان مُتوقعًا من يقف وراءها منذ بداية البرنامج وهي الفنانة السورية ديمة قندلفت.

اللجنة نوعاً ما لم تكن مصدومة بالنتيجة ما عدا الفنان المصري حسن الرداد والذي أصر لأخر لحظة أنها ليست هي لأنها سمع أن الممثلة تُصور عملًا فنيًا أو مسلسلًا في لبنان. أما الجمهور وبالتحديد رواد السوشال ميديا فقد اعترضوا على خروج ديمة لأنها برأيهم الأحق في البقاء بسبب ما قدمته من عُروض مميزة.

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