زين كرزون تواجه حُكم بالسجن بعد أن خسرت مرحلة الإستئناف!

تواجه الفاشينيستا الأردنية زين كرزون حكم قضائي سيجبرها على دفع مبلغ مالي ضخم وقد يصل الموضوع لدخول السجن في حال التهرب من التنفيذ.

وأصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية منذ يومين قرارًا بنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان والذي ينص على رد الاستئناف المقدم من زين كرزون على الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان المتضمن إلزامها بدفع مبلغ مالي يصل إلى (44800) ألف دينار أردني أي ما يعادل (63188) دولار أمريكي لـ "مؤسسة الابهار الزائد للتسويق" إضافةً إلى تضمينها الرسوم والمصاريف و 941 دينار أردني بما يعادل 1327 دولار أمريكي تحت بند أتعاب المحاماة.

وصدم القرار جمهور زين كرزون الذين أرادوا معرفة تفاصيل الحادثة بين الفاشنيستا وشركة التسويق، كما استغرب البعض التعتيم على الموضوع خاصة أن مثل هذه القضايا دائماً تنتشر تفاصيلها بشكل كامل.

يذكر أنه في حال تم صُدور حُكم بسجن زين ستكون هذه المرة الثانية، اذ سبق وان دخلت السجن لعدة أسابيع بتهمة التشهير بأحد الأطباء بعد أن تسبب في وفاة إحدى المريضات نتيجة خطأ طبي أثناء عملية "قص المعدة".

من جهة أخرى، كانت زين قد أعلنت اصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام، وكذلك اصابة شقيقتها التوأم المتواجدة في دبي وحتى أن شقيقها وعائلته الموجودين في الأردن أيضاً أصيبوا بالفيروس. وبعد أن أعلنت زين أنها شُفيت من الفيروس عادت وصرحت أن والدتها وجدتها قد اُصيبتا أيضاً بالفيروس.

أما فيما يتعلق بالشقيقة الأكبر لعائلة كرزون ديانا فهي لا تزال متواجدة في قطر من أجل إحياء سلسلة حفلات هناك، وكانت قد غادرت المملكة الأردنية الهاشمية بعد زواجها من الإعلامي معاذ العمري بشهر تقريباً أي أنها في دولة قطر منذ حوالي الـ 5 أشهر، وقد تصدرت ديانا حديث الجمهور بعد أخبار متداولة عن حملها بسبب الوزن الزائد الذي كان واضحاً على بطنها من خلال الصُور التي تشاركها، وعلى الرغم من انتشار أخبار الحمل إلا أن ديانا فضلت الصمت ولم تصرح بأي شيء بعد.

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