أحمد السالم ينشر رسالة من إحدى معجباته توافق على ضربه لها بكف.. وهكذا رد!

ينتهز نجم السوشيال ميديا الكويتي أحمد السالم أي فرصة لإثارة الجدل وتصدر الترند بتصريحاته أو صوره التي اعتبرها البعض خادشة للحياء.

شارك أحمد السالم رسالة وصلته من إحدى معجباته عبر تطبيق "سناب شات" تعبر فيه عن إعجابها به، وكتبت: "تجنن يا أحمد مؤدب ومحترم ما أفرط فيك لو تصبحني بكف وتمسيني بكف، لا تطلع يوزري".

وبدلًا من أن رفض نشر مثل هكذا سؤال، يقرر السالم مشاركة الرسالة وقرائتها لمعجبيه بسخرية، حيث قال وهو يضحك: "ليه كده يا بنت الناس، خلي طموحك أفضل من كذي، أفضل من كف".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على سذاجته، فكتب أحدهم: "يعرفون يختارون التعليقات يحبون كذا حق الشو و اني مرغوب يعني".

وعلَّقت أخرى: "هوه لو فيه خير ماتزوج مرتين ولا وحده بقت معا البنت مو بس تبي شكل شنو تسوي فيه تبي ريال ينشد فيه الضهر".

أحمد السالم وإحابته لسؤال فتاة تفكر في الانتحار

وفي وقت سابق، تعرَّض السالم لموجة من الغضب بعدما شارك سؤال لإحدى معجباته حول كيفية إزالة فكرة الانتحار من دماغها، حيث كتبت: "كيف أشيل فكرة الانتحار من راسي بدون يوزر وفيسي لأن القبيلة تتابعك فابدل ما انتحر هم يذبحوني، ترا اتكلم جد فارد".

وبدل أن يأخذ الموضوع بجدية ويمنحها بعض النصائح، أجاب السالم ساخرًا: "شنو فيه يا بنتي، تابعيلك مسلسل من نيتفلكس، سويلك طبخة اعزميلك رفيقاتك، روحي كشخي اطلعي أي مكان، شنو انتحر هدي اللعب".