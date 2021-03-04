قضية هيا الشعيبي والفيديو الخادش للحياء تعود من جديد.. تعرفوا على القرار النهائي!

عادت قضية الفنانة الكويتية هيا الشعيبي إلى الواجهة مجدداً بعد أن صدر قرار بحقها حول الفيديو الخادش الذي شاركته عبر حسابها في سناب شات منذ عدة أشهر وعلى أثره تم اعتقالها لـ 3 أيام تحت التحقيق.

الحُكم النهائي بحق الشعيبي كان إخلاء سبيلها بكفالة مالية وصلت لـ 500 دينار كويتي أي ما يعادل 1650 دولار أمريكي، وكانت هيا سابقاً قد دفعت مبلغ 2000 دينار كويتي مقابل أن يتم محاكمتها من دون البقاء في السجن.

يذكر أن الأمر كان قد بدأ بعد أن تم تداول الفيديو ضمن غضب كبير من الجمهور، ووقتها علقت هيا بأن حسابها تم تهكيره من قبل أحدهم في حين صرح الممثل الكويتي "عبد الله الطليحي" أن هيا شاركت الفيديو بالخطأ، وكانت تريد إرساله على الستوري الخاص لإحدى صديقاتها إلا إنها شاركته بالخطأ على الستوري العام وحذفت الفيديو بعد 3 دقائق تقريباً بعد أن إتصل بها زوجها وأهلها.

وختم عبد الله حديثه بـ "القانون فوق الكل والإجراءات الي بتصير طبيعية ومسار القانون ماشي ع الكل". تصريح عبد الله أوقع هيا بورطة مع الجمهور، إذ أن ذلك يوضح أنها قد كذبت بتصريحها أن الحساب تم تهكيره.

وكانت سنة 2020 من أسوأ السنوات على الممثلة الكويتية، إذ تعرض منزلها لحريق كبير كاد أن يودي بحياتها وحياة ابنتها. وشاركت وقتها هيا فيديو عبر حسابها تؤكد فيه أن حريق حدث في منزلها وعندما وصلت للمكان وجدت ابنتها تشتعل وسط النار التي التهمت قدميها.

رد فعل هيا كان سريعاً بعد أن ألقت نفسها على ابنتها التي كانت تصرخ من الألم والخوف وتم إسعافها مباشرةً.

والأضرار التي لحقت بابنة هيا كانت قوية لدرجة أنها لم تستطع المشي وقتها، وقد شاركت صُور لقدمي الفتاة والتي بدت محروقة بشكل شبه كامل. الممثلة الكويتية شكرت كل من سأل عن ابنتها وأضافت أن الصدقة التي تقوم بها بشكل دوري هي سبب نجاتهم بأقل الأضرار.

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