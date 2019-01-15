الفنانة التونسية درّة زروق

موجة من الجدل والتعليقات بدأت الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قام الفنان المصري أحمد السعدني بمشاركة صورة جمعته مع الفنانة التونسية درّة في عيد ميلادها الـ39 التي أقامته بحضور عدد من نجوم الفن والأصدقاء.

وظهر السعدني في الصورة التي شاركها عبر حسابه على موقع إنستغرام وهو يحتضن الفنانة درة واضعًا يده حول عنقها، والفنانة التونسية ممسكة بيده بشكل رومانسي، ليثير هذا المشهد موجة من التعليقات التي حملت تساؤلات حول طبيعة علاقتهما، فكتبت إحدى المتابعات وقالت: "متجوزين ولا ايه؟".

View this post on Instagram A post shared by Ahmed L Saadany (@ahmedlsaadany) on Jan 13, 2019 at 6:58pm PST

من ناحية أخرى، كانت الفنانة درة التونسية قد أثارت غضب الصحافة المصرية وقادتهم إلى قرار جازم بمقاطعتها، وذلك بعدما أهانتهم في إحدى المناسبات عندما طلبوا منها إجراء مقابلات تلفزيونية، لترد بتعالي وغرور: "الدنيا برد، انتو ما عندكوش دم!".