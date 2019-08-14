أحمد السعدني يكتب رثاء مُبكي لطليقته الراحلة

ساند الجمهور والوسط الفني النجم والفنان المصري أحمد صلاح السعدني، وذلك بعد رثائة لطليقته الراحلة وأم أبنائه أمل سليمان التي فارقت الحياة في يوم عرفة عشية عيد الأضحى المبارك.

وبكلمات مليئة بالحزن، فتح الفنان أحمد السعدني قلبه للعامة، وكشف عن ندمه الكبير لأنه تعلم الدرس ولكن في وقت متأخر، والمسؤولية التي كان يخاف منها وتسببت له بالطلاق من زوجته عدة مرات، أصبحت الآن شيء إلزامي وعليه أن يتعايش مع ظروفه الجديدة خاصة بعد وفاة زوجته.

وبعد الكلمات المؤثرة التي نشرها أحمد السعدني عن زوجته السابقة، سانده العديد من أصدقائه في الوسط الفني، ومن بينهم شيرين عبد الوهاب، التي شعرت بأنها مقصرة نظرًا لعدم وجودها إلى جانب صديقها في هذا الوقت الصعب، وكتبت لها قائلة: " إن لله وإنا إليه راجعون...بعزي في الفقيدة الغالية زوجة صديقي وأخويا أحمد صلاح السعدني السابقة وأم أولاده. أنا آسفة إني مش جنبك في الظروف دي..في الجنة ونعيمها إن شاء الله ويصبر قلبك ويخليلك ولادك وباباك وأحبابك".

إنا لله وإنا إليه راجعون.. بعزي في الفقيدة الغالية زوجة صديقي وأخويا أحمد صلاح السعدني السابقة وأم أولاده. أنا آسفة إني مش جنبك في الظروف دي.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله ويصبر قلبك ويخليلك ولادك وباباك وأحبابك @AhmedLSaadany — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) ١١ أغسطس ٢٠١٩

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