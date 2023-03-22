أحمد السقا يتعرض للسخرية بعد أكله الأفعى.. "مشكلته أنه أوفر"

تعرض الفنان المصري أحمد السقا للسخرية بعد تعليقه على الجدل الحاصل بشأن قضمه رأس ثعبان في البرومو الترويجي لبرنامج المقالب "رامز نيفر إند".

أحمد السقا يعلق على أكله رأس الثعبان

في منشور شاركه عبر حسابه في "فيسبوك"، شارك السقا لقطة من البرومو الذي يظهر فيه يأكل رأس الثعبان أثناء تواجده في مطعم معلق على ارتفاع شاهق، وكتب: "آسف يا عم التعبان مكنتش أعرف إنك مقلب.. ذنبك في رقبة رامز جلال".

وعلَّق عليه رامز جلال بطريقة فكاهية: "بالهنا والشفا يا نجم يا رب يكون طعمه عجبك".

أحمد السقا يتعرض للسخرية

ورغم محاولة السقا إظهار أن اللقطة عفوية، وتأكيد عدم معرفته بالمقلب مسبقًا، إلَّا أن المتابعون اتهموه بالكذب وسخروا من مبالغته في رد فعله مؤكدين على معرفته المسبقة بالمقلب، فكتبت إحداهن: "مشكلته انه اوفر في كل حاجه ختي لما عمل برنامج كل همه انه يظهر جدع وراجل وقوي وبس".

وأضاف آخر: "بس بيقولوا انى كل النجوم دول رايحين وعارفين المقلب"، وعلَّق آخر ساخرًا: "دة على أساس أن التعبان ميعرفش أنة مقلب".

وتابع آخر معلقًا: "هو في حد لسه مش بيصدق انه كل ده تمثيل ويتفرج ع برنامج ده".



أحمد السقا يدخل السباق الرمضاني 2023

وفي وقت سابق، دخل النجم المصري الشهير إلى السباق الدرامي الرمضاني لعام 2023 في اللحظات الاخيرة، وشكل الإعلان عن تواجده في رمضان مفاجأة للجمهو.

تعاقد النجم المصري "احمد السقّا" في اللحظات الأخيرة لبطولة مسلسل "حرب" والذي سيعرض خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان القادم.

وبحسب التفاصيل المتداولة فإن المسلسل الذي بدأ العمل عليه متأخرًا جدًا سيكون من 10 حلقات فقط، وسيعرض بعد مسلسل "الكتيبة 101" المكون من 20 حلقة فقط للنجم عمرو يوسف.

وبدأ طاقم التصوير العمل سريعًا حتى يكون المسلسل جاهزًا للعرض في العشرة الأخيرة من رمضان، وتخوفًا من وقوع أي مفاجآت، ونشر احمد السقا البوستر الرسمي للعمل الذي ظهر فيه إلى جانب الفنان محمد فراج.