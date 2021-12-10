أحمد العوضي: سيدة حملتني مسؤولية مرض ياسمين عبدالعزيز لهذا السبب

حل الفنان المصري أحمد العوضي ضيفًا إلى جانب زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز في القسم الثاني من الحلقة التي سجلتها الأخيرة مع الإعلامية منى الشاذلي للحديث عن فترة مرضها.

وخلال الحلقة تحدث العوضي عن فترة مرض زوجته وكشف تفاصيل جديدة، كما تحدث الثنائي عن مسلسل اللي مالوش كبير الذي جمعهما في الموسم الرمضاني الماضي.

أحمد العوضي يتحدث عن فترة مرض زوجته

وقال العوضي إنه كان محطمًا في فترة مرض ياسمين ومعاناتها في المستشفى، وأضاف بأنه لجأ إلى الجمهور طالبًا منهم الدعاء لزوجته حيث أنها كانت ما بين الحياة والموت حسب كلام الأطباء

وكشف موقف مع إحدى السيدات داخل المستشفى حيث حملته الأخيرة مسؤولية ما حدث لزوجته وذلك بسبب استخدامه "وحش الكون" في وصفها أكثر من مرة مشيرة إلى أنها قد تعرضت للحسد بسببه

وعن سبب تأخره باللحاق بزوجته عند سفرها إلى سويسرا لاستكمال العلاج، أوضح ان التأخير كان بسبب انتظار موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا بالإضافة إلى تأخر التأشيرة الخاصة بالسفر.

وأكد العوض أن علاقته مع زوجته في فترة المرض أصبحت أقوى وأن هذه التجربة الصعبة غيرت فيهما كثيرًا إذ ان خلافتهما الآن باتت أكثر بساطة.

ياسمين عبدالعزيز تكشف سبب رفضها العمل مع زوجها

وتطرقت الفنانة المصرية للحديث عن مشاركتهما سويًا في مسلسل اللي مالوش كبير ولفتت أنها في البداية وبعد نجاح ونحب تاني ليه في الموسم ما قبل الماضي، كانت تنوي الغياب عن التلفزيون وتعود إلى السينما إلا أن انتشار فيروس كورونا كان سببًا في تغير هذا القرار.

وبعدها عرض عليها المنتج حسام شوقي أن تشارك مع زوجها في مسلسل واحد وهو ما رفضته في البداية مبررة خوفها من وقوع مشاكل بينهما بسبب العمل إلا ان المنتج تمكن من إقناعها لاحقًا

وأكد العوضي أنه أيضًا في البداية رفض الفكرة خوفًا من انفصالهما بسبب المسلسل كما أنه كان خائفًا من فشلهما سويًا بعد نجاح كل منهما منفردًا في الأعمال الماضية "الاختيار"، و"نحب تاني ليه" لكن في النهاية اقتنع بقصة العمل الذي كتبه عمرو محمود ياسين وقرر الموافقة على خوض هذه التجربة.

يُشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز كانت قد كشفت في القسم الأول من البرنامج الكثير من التفاصيل الصادمة عن فترة مرضها من بينها ان التربي ارسل لها فيديو من تجهيز قبرها