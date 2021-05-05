أحمد النجار، بطل مسلسل "أمينة حاف" يكشف زواجه من منيرة...وماذا عن حياته الشخصية؟!

إعداد: صهيب الحديد

يحقق الممثل الكويتي أحمد النجار نجاحاً ملحوظاً من خلال مسلسل "أمينة حاف" الذي يُعرض حالياً ويحقق نجاحاً كبيراً عبر منصات التواصل الإجتماعي.

بلقاء خاص لصالح موقعنا الإخباري تم سؤال أحمد عن الكثير من التفاصيل حول مسلسل أمينة حاف وعن علاقته بشخصية "منيرة" التي شغلت بال الكثير بعد تداول تلميحات عن زواج مُرتقب بينهما ضمن أحداث العمل.

شخصية ضاري تعكس الإبن المطيع في العمل، هل سنشهد تغير في شخصيتك خلال الحلقات القليلة القادمة بسبب السلطة والأموال؟

لن تشهد أي تغيير... لأن شخصية ضاري هي الشخص الهادئ العاقل عكس شخصية شقيقه أوس المتلاعبة.

علاقة الحب التي جمعتك بـ منيرة التي تؤدي دورها "ليالي دهراب" أثارت استغراب البعض بسبب الإختلاف الكبير في الشخصيات ما بين ضاري الهادئ ومنيرة المشاكسة، هل ستمثل هذه الفروقات مشكلة في المستقبل؟

صحيح ان هناك اختلاف كبير بين الشخصيتين .. لكن هذا الاختلاف الذي سيكون اقوى رابط بعلاقة ضاري ومنيرة.

لو لم تؤدي دور ضاري في العمل، أي شخصية كنت تراها مناسبة لك؟

لكنت فضلت دور "أوس".

ماذا عن أعمالك القادمة؟

حتى الان الحمد لله لدي اكثر من عرض لـ أعمال جديدة وحاليا انا في مرحله القراءه

على الرغم من مشوارك الفني الطويل نوعاً ما وبالتحديد منذ ٨ سنوات تقريباً لم يتم تسليط الدور عليك بشكل كبير، هل كان السبب طبيعة الأدوار؟ أم أن التغطية الإعلامية محصور بالمشاهير الأكثر متابعة عبر السوشال ميديا؟

صحيح أن مشواري يمتد لـ ٨ سنوات تقريبا ولكن كانت محصورة بالاعلانات والأفلام القصيرة.. وكان أول ظهور لي في الدراما بمسلسل "جُمان" الذي عُرض عام ٢٠١٩

ماذا عن حياتك الشخصية، إذ إنتشرت أخبار حول أنك متزوج ولك أطفال؟!

لا احبذ التطرق لحياتي الشخصية..

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