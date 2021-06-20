أحمد حلمي برفقة ابنته "لي لي" على تيك توك!

انضم الفنان المصري أحمد حلمي وزوجته الفنانة "منى زكي" إلى موقع "تيك توك" منذ فترة قليلة.

وكان أول ظهور للثنائي المصري عبر "تيك توك" برفقة بعضهما وكان الفيديو طريف ومسللي جدًا.

وهذه المرة ظهر أحمد حلمي على "تيك توك" برفقة ابنته الكبرى "لي لي" ولكن عبر حسابها هي وليس عبر حسابه.

وكانا بالفيديو الأول الذي نشرته "لي لي" يقومان بغناء ويبدءا في نهاية الفيديو بقيام محركات راقصة مضحكة.

والحقته بفيديو ثاني وهما بالسيارة وهي واقفة، وكانت فكرة الفيديو الثاني تشبه الفيديو الأول حيث ظهرا في البداية يغنيان ثم بدءا بالرقص.

يذكر أن ابنة أحمد حلمي ومنى زكي قد ظهرت معهما على السجادة الحمراء الأول مرة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020.

وقد لقى ظهور "لي لي" إعجاب الجماهير، وكانت قد أطلت بفستان أزرق غامق طويل، عليه روسومات وخطوط بألوان مختلفة.

منى زكي ومسلسل لعبة نيتوتن

وفي وقت سابق صرحت منى زكي والدة "لي لي" عن عدم مشاهدتها لمسلسل "لعبة نيوتن" والتي تقوم ببطلته والدته بسبب مشهد لـ "منى زكي" آثر بشكل سلبي على "لي لي" عندما كانت طفلة صغيرة.

أما عن آخر أعمال أحمد حلمي فقد شارك بموسم رمضان 2021 بمسلسل "الاختيار 2: رجال الظل" كضيف شرف حيث ظهر في حلقة واحدة. أما عن أفلامه فقد عرض له فيلم "خيال مآتة" في 2019، إلا أنه لم يلقى النجاح المتوقع.

وتدور أحداث فيلم "خيال مآتة" حول جد قام بسرقة تحفة فنية نادرة تخص المطربة الراحلة (أم كلثوم) في شبابه، ولكن بعد مرور السنوات يجد الجد نفسه مطارد من قبل الطامعين في الحصول على هذه القطعة، ولذلك يلجأ لمساعدة حفيده الوحيد.

شارك في العمل بجانب أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤائد، انتصار، سامي مغاوري، ومحمود الليثي، وحسن حسني.