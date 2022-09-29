أحمد سعد و زوجته يعتمران و الجمهور غاضب جدا!

بعد أن شارك الفنان المصري أحمد سعد مجموعة صور جديدة برفقة زوجته، من أمام الكعبة الشريفة خلال تأدية مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، تعرض للانتقادات الحادة من قبل متابعيه بسبب الوشم الذي يغطي ذراعه، معتبرين أنه يجب عليه إزالته قبل أدائه لمناسك العمرة لأنه محرم شرعاً طبقاً للشريعة الإسلامية.

وظهر أحمد سعد في بعض الصور برفقة زوجته علياء بسيوني وهما يرتديان ملابس الإحرام من أمام الكعبة، و في صور أخرى خلال تواجده بالمسجد النبوي .

وأرفق الفنان أحمد سعد الصور بتعليق جاء فيه : ( اللهم اغفر وارحم وتقبل فانت خير الراحمين) .