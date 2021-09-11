أحمد سعد يحتفل بجائزة (دير جيست) بتقبيل زوجته على السجاد الأحمر

ظهر النجم أحمد سعد، مع زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني على السجاد الأحمر في حفل توزيع جوائز(دير جيست)، و ذلك في أول ظهور لهما بعد زواجهما في أغسطس /آب الماضي، حيث قام سعد بتقبيل زوجته علياء بسيوني واحتضانها بحرارة لفتت انظار الحضور اليهما.

هذا و عبر الفنان عن سعادته لنيل جائزة الحفل لأفضل مقدمة عن مسلسل (الاختيار 2 – رجال الظل)، و التي غناها سعد من كلمات نصر الدين التاجي وألحان وتوزيع أحمد فرحات.

و أقيم حفل توزيع جوائز (دير جيست) في دورته الثامنة عشرة، والذي يشهد تكريم عدد من الفنانين عن أعمالهم الناجحة في الفترة الأخيرة، مساء أمس، كما تم توزيع الجوائز على المشاهير الأفضل فى المجالات كافة/، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.