أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من إطلالته: "عايزة مصلحتي"

رد الفنان المصري أحمد سعد على الهجوم الذي تعرض له بسبب قميصه المشبك، الذي ارتداه في حفله الغنائي بالمملكة العربية السعودية.

أحمد سعد يرد على منتقدي إطلالته



على هامش تواجده في حفل "ميدل إيست ميوزك أورد" MEMA، سئل سعد عن رأيه بالهجوم الذي تعرضت له إطلالته الشفافة، ليرد بطريقة دوبلماسية راقية أنه تقبل جميع الانتقادات والهجوم عليه، لأن متابعيه بهذه الطريقة أشعروه بأنه فرد من عائلتهم.

ولفت إلى أنه لن يكرر ارتداء مثل هذه الأزياء، وفي حال كان لديه إطلالة مشابهة سيشرف هو على خياطتها، إذ أنه من الشخصيات التي تعترف بخطئها وتندم عليه.

أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب

أما بشأن سخرية طليقته الفنانة سمية الخشاب من إطلالته، أوضح سعد أنه يحق لها التعبير عن رأيها بالطريقة التي ترديها، لافتًا إلى أنها واحدة من جمهوره.

وقال سعد: "هي تقول اللي هي عايزاه، وكل واحد حر وكلهم جمهوري وكلهم ناس عايزين مصلحتي".

وأشار أن سمية دعمته وشجعته بالرقص على أغانيه، مشددًا على حبها للخير، كما أنها تسعد بنجاحه.

سمية الخشاب تسخر من أحمد سعد

وكانت الخشاب قد سخرت من إطلالة أحمد سعد بطريقة غير مباشرة، إذ كتبت في تغريدة لها: "الحمد لله الذي نجانا، وأنا أقول لبسي راح فين؟".

وانقسمت ردود الأفعال بين منتقد ومدافع، فمنهم من رأى أن سخرية الخشاب نابع من شعورها بالغيرة من النجاح الذي يحققه أحمد سعد، إذ كتب أحدهم: "رُخص أوي تلقيح الكلام ده!! بس هنقول ايه، ما كلهم جايين من قاع البلاعة".