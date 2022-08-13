أحمد سعد يطرح أحدث أغانيه (ع الجرار)

طرح النجم أحمد سعد أغنيته الجديدة (ع الجرار)، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي و توزيع توما، وهي الأغنية الخامسة من ألبومه (وسع وسع)، الذي أعلن عنه مع بداية عام 2022.

وتقول كلمات الاغنية: (وعز علينا فراق الأحبه و زورنا الأطبة ماحد دوانا و كنا معاهم و كانوا معانا و ايه وداهم و ايه خلانا واحشني اللمه و حضنك يامه ده بُعدك غمه و قلبي اتغمى يا عشرة و جيرة يا صحبة جميلة حظوظنا قليلة في دنيا بخيلة ترتيبة عجيبة لعبة واحنا فيها مش لعيبة تغريبة دنيا غريبة عيشة ولا تذنيبة).

و كان أحمد سعد قد طرح أيضا خلال الأسابيع الماضية كليب (وسع وسع)، الذي ظهر فيه بـ(نيولوك) جديد، كما قدم بعض الرقصات مع المجموعة خلال الكليب من إخراج إسلام هشام.

(وسع وسع) رابع أغاني ألبوم أحمد سعد الجديد، كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس وتم طرحها الن على موقع (يوتيوب).