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أحمد سعد يطرح أغنية الجديدة (وقت الشدة)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 17 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 02:56
أحمد سعد  
أحمد سعد  

 طرح الفنان أحمد سعد  كليب أغنية (وقت شدة)، على موقع (يوتيوب) والمنصات الرقمية ومحطات الراديو وهي الأغنية السادسة من ألبومه (وسع وسع) الذي أعلن عنه مع بداية العام.

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أغنية (وقت شدة)، كلمات أحمد جابر ألحان و توزيع  محمد شحاتة، وهي من إنتاج شركة (مزيكا) للمنتج محمد جابر. وتدور فكرة التصوير في إطار درامي خفيف، جسد من خلاله أحمد سعد دور الراوي الذي يحكي مواقف حياتية تدور حول مفهوم الصداقة، والحب، والأسرة، الكليب من إخراج المخرج إسلام هشام، وهو التعاون الثالث بينه وبين سعد بعد كليبين (بنادي عليك) و (وسع وسع).

و من كلمات الأغنية: ( حبينا ناس بيخدعونا في وقت شدة يسيبونا، وبكره جاي مش بعيد هيبقوا يحلموا يشوفونا).

 

كلمات دالة:أحمد سعد

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