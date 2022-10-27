أحمد سعد يطرح أغنية (ليه بداري) من فيلم (هاشتاج جوزني)

طرح الفنان أحمد سعد أغنية (ليه بداري) الأغنية الرسمية لفيلم (هاشتاج جوزني) وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات (يوتيوب).

أغنية (ليه بداري) كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل، ومن كلماتها: (أنا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ايه، ليه مقولش عادي عادي ع اللي بحس بيه، أنا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ليه، ليه مقولش عادي عادي عادي ع اللي بحس بيه، لي حاجات جوايا مخوفاني هخاف من إيه وليه، في إيه أكثر من حبي ليها عشان أراهن عليه).