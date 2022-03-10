أحمد سعد يطرح (النفسية) أحدث أغنيات البومه الجديد

طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة (النفسية) عبر موقع الفيديوهات العالمي (يوتيوب)، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية.

(النفسية) هيالأغنية الثالثة من ألبوم سعد الجديد الذي يحمل اسم (وسع وسع)، وهي من كلمات صلاح مندي، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقى طه الحكيم.

و كان أحمد سعد قد طرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد (وسع وسع) بعنوان (بنادي عليك)، على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، وهي من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد.

واحتفل الفنان أحمد سعد بتحقيق أغنية (عليكي عيون) أول أغنياته البومه الجديد (وسع وسع)، على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، أكثر من 16 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات محمد شافعي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع محمد عاطف الحلو وبيدو أرتيست.