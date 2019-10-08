أحمد سعد يكشف حقيقة تصالحه مع سمية الخشاب (صورة)

علق المطرب المصري أحمد سعد لأول مرة على تصريحات حديثة لزوجته السابقة، الممثلة المصرية سمية الخشاب تعلن فيها تصالحهما بعد الخلافات والاتهامات المتبادلة بينهما.

ونشر أحمد سعد عبر حسابه على "إنستغرام" خبرًا بعنوان "سمية الخشاب تعلن تصالحها مع أحمد سعد"، وأرفقه بتعليق ينفيه بقوله: "ده كذب كذب... أنا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه"

وأضاف المطرب المصري متهما إياها بالتشهير به: "ونفسي ننسى المرحله دي بقي.. ويا ريت مش كل حد عايذ الناس تهتم بكلامه علي السوشيال ميديا يجيب سيرتي".

يأتي ذلك على خلفية تصريحات سمية خلال حوارها ببرنامج تلفزيوني منذ أيام بأن الخلافات انتهت بينهما، قائلة: "بينا كل خير وعلاقتنا ببعض طيبة وأنا بتمناله كل التوفيق في حياته وهو بيتمنالي كل التفويق في حياتي.. وأحلى حاجة ان الإنسان ميسبش دايما خلافات أو مشاكل مع حد".

وتابعت: "حلو إن أنت تبقا في حالة من السلام بينك وبين أشخاص اختلفت معاهم أو مقدرتوش تكملوا حياتكم سوا.. ولكن تبقى المودة والأخلاق والسلام ما بينكم".

وكانت سمية الخشاب قد اتهمت أحمد سعد، بـ"الشروع بقتلها" وأشارت إلى أنه أفقدها جزءًا من جسدها، وقالت في حوار تلفزيوني في رمضان الماضي إن سعد ضربها على ظهرها بخاتمه، ما أسفر عن نزيف في الطحال واستوجب عملية "إنقاذ حياة"، على حد تعبيرها.

وكان سعد والخشاب قد أُعلنا عن طلاقهما في مارس الماضي، دون الكشف عن التفاصيل، بعد زواج دام عامين تقريبًا.

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