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موجة من السخرية تطال كل من ريم عبدالله وأمل العوضي بسبب عمليات التجميل..فما القصة؟

منشور 08 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 10:47
ريم عبدالله وأمل العوضي

تعرضت الفنانة السعودية ريم عبدالله لموجة من السخرية خلال الأيام الماضية عبر موقع تويتر، وذلك بعدما انتشرت صورتها عقب إجرائها لعملية تجميل في وجهها، لتفاجئ الجميع بأنها أصبحت تشبه الإعلامية الكويتية أمل العوضي إلى حد كبير.

وأعرب عدد من روّاد مواقع التواصل عن اندهاشهم نتيجة التغير الواضح في ملامحها، حيث كانت أغلب التعليقات تقول بأنها لم تعد تشبه نفسها وأصبحت تشبه أمل العوضي، وطالت السخرية كلتاهما من قبل البعض، حيث علقت إحداهن وقالت: " طبعا الفرق بينهم اسمائهم ههه كلهم مركبين نفس الرأس".

وفي تعليق آخر: " منجد لمن يقولون يخلق من الشبه اربعين  الصورتين لشخصين مختلفين لاكن فيهم شبه كانهم توم سبحان الله".

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