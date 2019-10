نوال الزغبي: أنا لست مُعلمة.. ولمن قالت "خلص ولو"؟

أغنية مسربة لنوال الزغبي!! 👀 انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عمل فني للفنانة الذهبية (نوال الزغبي) تحت اسم (بدك تسأل عليي) من كلمات أحمد ماضي 📑 حسب المصادر الأغنية سجلت منذ عام ٢٠١٦🎶 @nawalelzoghbi #نوال_الزغبي #بدك_تسأل_عليي #أغاني #موسيقى #لبنان #عرب #مشاهير #جديد #أحمد_ماضي #nawalelzoghbi #song #music #lebanon🇱🇧 #lebanesesinger #singer #arab #celebrity

