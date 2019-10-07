نوال الزغبي: أنا لست مُعلمة.. ولمن قالت "خلص ولو"؟

عقد مؤتمر صحفي من تنظيم شركة روتانا للتحدث عن برنامج "The Talent" من إشراف روتانا والذي تترأس لجنته النجمة الذهبية "نوال الزغبي" بجانب الملحن المصري "محمد رحيم"،الممثل اللبناني "طوني أبو جودة"،الإعلامي السعودي "فيصل الزهراني"، والفنان المغربي "عبد الفتاح الجريني".

نوال المعروفة بأناقتها خطفت الأضواء بفستان أبيض متوسط الطول ونسقته مع حذاء مفتوح من الأمام بنفس اللون، واكتفت بخاتم من نفس اللون وساعة يد باللون الذهبي.

المؤتمر الذي حضره عدد كبير من الصحافة والمعنيون بالبرنامج، تميز بأجواء إيجابية وتم عرض نجاح البرنامج الفريد من نوعه بالأرقام وشرح طريقة عمل البرنامج وكيفية المشاركة في التصويت للموهبة المفضلة وإبداء تفاعل مباشر مع المشتركين عن طريق التطبيق الخاص بالهواتف الذكية.

وفي سؤال حول سبب مشاركتها في هذا البرنامج بالذات أجابت الفنانة اللبنانية إنها هنا لقضاء وقت ممتع وأن البرنامج لا يستغرق الكثير من الوقت، مؤكدة أنها لم تشارك لتكون معلمة وتعاقبهم على أدائهم، إنما على العكس تمامًا لتبدي رأيها بطريقة بعيدة عن التجريح وتقديم النصيحة، وكان من بين النصائح ألا يفقدوا الأمل حتى لو لم يفوزوا بالبرنامج، ضاربة مثال عن مشاركتها في استديو الفن مرتين.

نوال التي تفاجأت بتسريب إحدى أعمالها الفنية "بدك تسأل عليا" من كلمات "أحمد ماضي",ألحان "جان صليبا"، وتوزيع "باكيتو باهيم"، أكدت انأن الأغنية سجلت منذ 3 سنين وأنهم حاولوا إيقاف الأغنية بعد تسريبها أونلاين إلا أنهم تأخروا في ذلك، إذ لاقت رواجَا هائلًا وطالب الجمهور بإصدار الأغنية رسميا لتستجيب الزغبي لهم وتبدي فرحتها بالنجاح الذي حققته.

المؤتمر الصحفي لم يخلوا من الأسئلة المتعلقة بنجمة روتانا الأولى وعلاقة الزغبي بإليسا خاصةُ بعد وجودهما مصادفةً في عزاء "سيمون أسمر" وإعلان نهاية الخلاف بين النجمتين، لتجيب نوال أحد الصحافيين: "خلص ولو...صرلي سنة بعاني من هالسؤال" وتكمل: "جميهم أصدقائي في روتانا ونجوم كبار، وتؤكد على علاقتها الطيبة مع إليسا وأن بعض الأقلام الصحافية كبرت موضوع الخلاف وأن الامور جيدة الأن.

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