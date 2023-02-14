أحمد سعد يهدي جمهوره (قادر أكمل) بمناسبة عيد الحب

البوابة-يستعد المطرب أحمد سعد اليوم و بمناسبة عيد الحب لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان (قادر أكمل) على قناته على موقع (يوتيوب).

وعبر حسابه على موقع تبادل الصور و الفيديوهات (إنستغرام) ، نشر الفنان مقطعا ترويجيا من الأغنية و علق قائلا: (استنوا أغنية عيد الحب قادر أكمل يوم الثلاثاء الساعة 3 على قناتي على يوتيوب).

هذا و يعيش الفنان أحمد سعد، يعيش حالة من النشاط الفني الزخم، حيث طرح عددا من الأعمال الغنائية التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرا، كان آخرها أغنية (يا عراف)، بطريقة الديو مع زعيم ونوردو، وحققا من خلالها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، والأغنية من كلمات محمد الفقي وألحان أحمد زعيم، و إخراج ياسين حسن.