أحمد سلامة يكشف إصابته بورم في الوجه.. كاد يفقده حياته

قبل عدة أيام، شارك الفنان المصري أحمد سلامة متابعيه صورة له بوجه متورم مثيرًا قلقهم وخوفهم على صحته، مُشيرًا في ذلك الوقت أن السبب يعود لإصابته بخراج استدعى تدخلًا جراحيًا.

إصابة أحمد سلامة بورم في الوجه

ومؤخرًا، كشف أحمد سلامة أنه كان مصابًا بورم في الوجه نتيجة تعرضه لبكتيريا شرسة وسريعة الانتشار ، وفق ما أخبره طبيب صديق له.

وحول تفاصيل الواقعة، أشار سلامة إلى أن الأمر بدأ بشعوره بألم في ضرسه، ما دفعه لتناول الأدوية من الصيدلية كإجراء اعتيادي يتخذه الأغلب، معتقدًا بذلك أنه سيتخلص من الأمر، لكن في اليوم التالي لاحظ انتفاخ وجهه بشكل كبير.

وأوضح أن الورم بدأ كخراج، لكن البكتيريا في تلك المنطقة كان شرسًا وسريع الانتشار ليصل إلى العين مُغلقًا إياها بالكامل؛ حينها لجأ لطبيب صديق له، الذي بدوره أشار عليه بالخضوع لعملية جراحية فورية، كي لا يتطور الوضع ويزداد خطورة، قد يستدعي دخوله العناية المركزة.

ولفت إلى أن وصول البكتيريا لمنطقة العين التي تبدأ عندها خلايا المخ، كانت لتؤدي لمشاكل خطيرة.

آخر أعمال أحمد سلامة

على الصعيد الفني، يعمل الفنان على تصوير مسلسل "البارون" خلال الوقت الحالي، كما أنه يدرس مجموعة من الأعمال المعروضة عليه من أجل اختيار الأفضل للمشاركة فيها خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر أعمال سلامة مسلسل "مزاد الشر"، الذي عرض في موسم رمضان لعام 2022.