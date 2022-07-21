أحمد عز عن تعاونه مع ياسمين صبري: "ربنا يجمعنا على خير"

انتشرت أخبار تفيد مشاركة الفنانين المصريين أحمد عز وياسمين صبري في المسلسل التاريخي "صقر المحروسة"، الذي تدور أحداثه في فترة حكم المماليك.

أحمد عز يتحدث عن مشاركة ياسمين صبري في مسلسل "صقر المحروسة"

وخلال لقاء له في برنامج "ET بالعربي"، أجاب أحمد عز عن أسباب تأجيل تصوير مسلسل "صقر المحروسة"، مُشيرًا إلى أن تأجيل العمل يعود لحاجته إلى التحضير بشكل كبير، وأكَّد على ترشيح ياسمين صبري للعمل، قائلًا: "ياسمين صبري مرشحة للفيلم ده معايا، إن شاء الله ربنا يجمعنا على خير".

وفي حال اعتذرت ياسمين عن العمل المرتقب، أوضح أحمد عز أن الشغل "نصيب"، مؤكدًا على أنها لا يشعر بالقلق إزاء تلك الأخبار.

ولفت عز أن مشاركة ياسمين في أعمال أخرى لا يقلل من علاقته بها أو احترامه لها، كما طلب منها التعاقد في أعمال أخرى وعدم انتظار تجهيزات العمل التاريخي؛ فمن الممكن أن تطول المدة أكثر.

وسيجسد عز شخصية "فارس" من العصر الإسلامي؛ الأمر الذي تطلب منه الخضوع لتدريبات متواصلة على رياضة الفروسية، فالعمل يحاكي إحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة.

ياسمين صبري تعتذر عن المشاركة في مسلسل "الشادر"

من الجهة الأخرى، خرجت ياسمين صبري لتعتذر عن المشاركة في مسلسل "الشادر" لمخرجه سامح عبدالعزيز، مٌشيرةً أنها ترغب بالعودة إلى التمثيل في سيناريو قوي، بعدما غابت عن الدراما لعامين كاملين، وهو ما نفاه المخرج، مؤكدًا أنه من استبعدها عن العمل لعدم ملائمتها للشخصية.

وصرَّحت شقيقة المخرج، سمر عبدالعزيز، قائلة: "سامح عبد العزيز له رؤية محددة في الأعمال الفنية التي تتناول شخصيات شعبية، ويحتاج لمواصفات معينة في اختيار الممثلة التي تجسد الشخصية في أي عمل فني".

وتابعت أنه لم يرى في ياسمين الشخصية المناسبة لأداء الدور، قائلة: "لذا كانت وجهة نظره أن الفنانة ياسمين صبري من المحتمل ألا تكون مناسبة لتجسيد شخصية الفتاة الشعبية، وفي الوقت نفسه في علاقة طيبة بنا، وهيشتغلوا مع بعض والموضوع فيه تراضي ومفيش أي خلاف ومفيش أي حاجة".

