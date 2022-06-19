مخرج مسلسل "الشادر" يكذب ياسمين صبري.. استبعدت لهذا السبب!

تصدر اسم الفنانة المصرية، ياسمين صبري، قائمة الأعلى بحثًا على محرك "غوغل" وسط أزمتها مع المخرج سامح عبدالعزيز، وذلك بعدما أعلنت عدم مشاركتها في مسلسل "الشادر".

ياسمين صبري تعتذر عن المشاركة في مسلسل "الشادر" والمخرج يرد

خرجت ياسمين صبري لتعتذر عن المشاركة في مسلسل "الشادر" لمخرجه سامح عبدالعزيز، مٌشيرةً أنها ترغب بالعودة إلى التمثيل في سيناريو قوي، بعدما تغيَّبت عن الدراما لعامين كاملين، وهو ما نفاه المخرج، مؤكدًا أنه من استبعدها عن العمل لعدم ملائمتها للشخصية.

وصرَّحت شقيقة المخرج، سمر عبدالعزيز، قائلة: "سامح عبد العزيز له رؤية محددة في الأعمال الفنية التي تتناول شخصيات شعبية، ويحتاج لمواصفات معينة في اختيار الممثلة التي تجسد الشخصية في أي عمل فني".

وتابعت أنه لم يرى في ياسمين الشخصية المناسبة لأداء الدور، قائلة: "لذا كانت وجهة نظره أن الفنانة ياسمين صبري من المحتمل ألا تكون مناسبة لتجسيد شخصية الفتاة الشعبية، وفي الوقت نفسه في علاقة طيبة بنا، وهيشتغلوا مع بعض والموضوع فيه تراضي ومفيش أي خلاف ومفيش أي حاجة".

من جهتها، قررت صبري الرد على تصريحات المخرج عبر منشور غامض لرسمة فتاة تمارس الرياضية، كتب عليها: "نركز عليه في الخارج هو انعكاس لما نشعر به في الداخل"، وبذلك تكون قد تجاهلت تصريحات سامح عبدالعزيز.

أحداث مسلسل الشادر

وتدور أحداث مسلسل "الشادر" في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر، وكان من المتوقع أن تؤدي ياسمين دور فتاة شعبية لأول مرة.

ويشارك في العمل كل من أشرف عبد الباقي، ووفاء عامر، وطارق صبري، ومحمود حافظ، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريبًا.

آخر أعمال ياسمين صبري

وكان آخر أعمالها مسلسل (فرصة تانية) في شهر رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي و دياب، إدوارد.