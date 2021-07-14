أحمد عز يحرج مراسل طلب منه التقاط صورة.. "خلي عندك دم"

تواجد النجم المصري أحمد عز في العرض الخاص لفيلم "العارف" الذي أقيم في "كايرو فيستفال سيتي"، وبطبيعة الحال تواجد عدد كبير من الصحفيين ممن انتظروا لمقابلته وإجراء لقاءات والحصول على تصريحات خاصة منه.

وقد تعرَّض أحد المراسلين لموقف محرج له بعد إصراره على التقاط صورة لأحمد عز قبل أن ينهي الأخير لقاءاته التلفزيونية على هامش العرض الحاض، حيث جاء رده بالرفض والتفت ناحية المراسل وقال : "الناس دي وقفة من الصبح أخلص معها الأول".

وتابع ممازحًا: "خلي عندك دم"، ثم انتقل إلى اللقاء الآخر.

وانقسم رواد مواقع التواصل بين مستهجن وداعم لطريقة النجم في صد المراسل، فعلَّق أحدهم: "ع فكره واضح ان بيهزر معاه وضحك في وشه ، وبعدين قالوا هصور مع الجمهور اللي واقفين من الصبح وارجع لك ، وده حقه لان المصورين ليهم مكان خاص يصوروا فيه والفانز ليهم مكان ثاني ، ومع كل ده هزر ضحك معاه وده كلام الصحفي مش كلامي".

وعلَّق آخر: "مكبرين الحكايه ليه الراجل بيهزر معاه وزي ماقال بالدور فيه ناس قبلو بكتير عز فنان محترم هو انتو عايزين عزاا وتلطمو فيه".

وكتب أحدهم منتقدًا: "الحق مش عليه الناس اللي عملت له قيمه وهو لا موهبه ولا زفت ودم امه يلطش".

أحداث فيلم "العارف"

تدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

والفيلم من بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح.